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У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Станіслав ПогоріловСереда, 9 жовтня 2024, 00:51
У Пентагоні обговорюють можливість переносу Рамштайну у Німеччині
Сабріни Сінгх, фото: Getty Images

У Пентагоні вирішують, чи переносити зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, намічену на суботу, 12 жовтня, у зв'язку з ураганом та зміною планів президента США Джо Байдена.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на заяву речниці Пентагону Сабріни Сінгх під час брифінгу

Пряма мова: "Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки не мають остаточного рішення.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - сказала речниця.

Що було раніше:

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  • Перед цим повідомлялось, що президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини у зв’язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.
  • Передбачалось, що Байден у Німеччині візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 12 жовтня, яка вперше особисто збереться на рівні лідерів.
  • На ній президент Володимир Зеленський планує представити "план перемоги" державам-союзникам.

РамштайнНімеччина
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