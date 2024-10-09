У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

У Пентагоні вирішують, чи переносити зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, намічену на суботу, 12 жовтня, у зв'язку з ураганом та зміною планів президента США Джо Байдена.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на заяву речниці Пентагону Сабріни Сінгх під час брифінгу

Пряма мова: "Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки не мають остаточного рішення.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - сказала речниця.

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