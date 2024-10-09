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Два російських губернатори поскаржились на нічну атаку безпілотників

Станіслав ПогоріловСереда, 9 жовтня 2024, 03:30
Два російських губернатори поскаржились на нічну атаку безпілотників
Фото: Getty Images

Губернатори Краснодарського краю та Брянської області РФ заявили, що їхні регіони атакували безпілотники, які начебто були збиті, а уламки завдали незначної шкоди.

Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, ВВС

Деталі: Кондратьєв стверджує, що у селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА в приватному домоволодінні вибило скло. Також було пошкоджено газову трубу, яка загорілась, але її загасили. За його словами, постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціальні та екстрені служби.

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ВВС повідомляє з посиланням на російські Telegram-канали, що дрони в ніч на середу атакували російське місто Єйськ у Краснодарському краї, де розташований військовий аеродром.

Про вибухи в районі Єйська пишуть і місцеві жителі в одному з місцевих чатів.

Місто Єйськ розташоване в Краснодарському краї, на березі Азовського моря, приблизно за 60 км через море від Маріуполя. У місті розташований великий військовий аеродром, який уже неодноразово атакували дрони.

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Також губернатор Брянської області повідомив що протиповітряна оборона росіян після 24.00 начебто збила 12 безпілотників в регіоні.

безпілотникиРабінович
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