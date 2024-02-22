ДБР завершило розслідування держзради Рабіновича, справа пішла до суду

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича, Офіс генпрокурора направив обвинувалтний акт до суду.

Джерело: ДБР, ОГП

Деталі: За даними УП, обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду Києва.

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За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

У своїх численних виступах та інтерв’ю він оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

В липні 2023 року колишньому нардепу було повідомлено про підозру у державній. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

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Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном.