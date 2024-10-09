Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Станіслав ПогоріловСереда, 9 жовтня 2024, 05:26
Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу
Александр Стубб, фото: Getty Images

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у сучасних геополітичних умовах Північноатлантичний альянс повертається до свого первинного завдання, для якого і створювався, - стримування та оборони від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії.

Джерело: Стубб у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова: "Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням НАТО 3.0. Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони".

Реклама:

Деталі: За словами Стубба, Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та у вдосконаленні командних структур альянсу. Зокрема, разом із США та північними союзниками країна входитиме до складу об’єднаного командування НАТО в Норфолку, створюватиме потужний сухопутний компонент у складі власних збройних сил. Крім того, разом зі Швецією Фінляндія опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу НАТО.

"Завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки, і бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому", - резюмував президент Фінляндії.

НАТОФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
НАТО
Стратегічні рекомендації НАТО: що насправді мало б робити Міноборони і хто повністю провалив цю роботу
Фіцо заявив Шмигалю про "холодне ставлення" щодо вступу України у НАТО, але не в ЄС
У Литві починаються масштабні навчання за участю країн НАТО
Останні новини
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
23:17
На Херсонщині росіяни вбили чоловіка, який їхав на мопеді: скинули вибухівку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: