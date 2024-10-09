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Окупанти заявили про атаку БпЛа: кажуть, збили над Росією 34 дрони і ще 13 над Азовським морем

Ірина БалачукСереда, 9 жовтня 2024, 07:22
Окупанти заявили про атаку БпЛа: кажуть, збили над Росією 34 дрони і ще 13 над Азовським морем
Фото ілюстративне з Telegram Генштабу ЗСУ

Російське Міноборони заявило, що ППО вночі 9 жовтня нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і акваторією Азовського моря.  

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Повідомляють, що 24 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 5 – над Бєлгородською, по 2 БпЛА – над Курською і Ростовською, 1 – над Краснодарським краєм і 13 – над акваторією Азовського моря. 

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Російська служба ВВС із посиланням на Telegram-канали писала, що українські дрони атакували Єйськ, де розташований військовий аеродром.

Повідомлялося, що на Єйськ летить "багато БПЛА" і про вибухи.

Місто Єйськ розташоване в Краснодарському краї РФ, на березі Азовського моря, приблизно за 60 км через море від Маріуполя. У цьому районі є великий військовий аеродром, який уже неодноразово зазнавав ударів українських дронів.

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Якохось фото чи відео наслідків російські Telegram-канали поки що не публікують.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що губернатори Краснодарського краю та Брянської області РФ заявили, що їхні регіони атакували безпілотники, які начебто були збиті, а уламки завдали незначної шкоди.

Росіябезпілотники
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