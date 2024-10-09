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Росіяни атакували Полтавщину балістикою – пошкодили промисловий об’єкт

Ірина БалачукСереда, 9 жовтня 2024, 09:07
Росіяни атакували Полтавщину балістикою – пошкодили промисловий об’єкт
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Увечері 8 жовтня російські війська атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджений промисловий об’єкт.

Джерело: голова ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова очільника області: "Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового об’єкта в області".

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Деталі: За словами Проніна, минулося без постраждалих.

Передісторія:

Полтавська областьвійна
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