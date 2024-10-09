Росіяни атакували Полтавщину балістикою – пошкодили промисловий об’єкт
Середа, 9 жовтня 2024, 09:07
Увечері 8 жовтня російські війська атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджений промисловий об’єкт.
Джерело: голова ОВА Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова очільника області: "Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового об’єкта в області".
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Деталі: За словами Проніна, минулося без постраждалих.
Передісторія:
- Увечері 8 жовтня у Полтаві та Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.