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У Торецьку немає цілих будівель, але 1200 мешканців відмовляються виїжджати – ОВА

"Українська правда"Середа, 9 жовтня 2024, 14:25
У Торецьку немає цілих будівель, але 1200 мешканців відмовляються виїжджати – ОВА
Вадим Філашкін. Фото: Соцмережі

У місті Торецьк Донецької області, де не залишилося жодної вцілілої будівлі, залишаються близько 1200 людей, які не мають наміру виїжджати.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону

Деталі: Філашкін зазначив, що умови життя в місті жахливі, а завезення гуманітарної допомоги ускладнюється через постійні обстріли.

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Пряма мова: "Люди живуть там в дуже жахливих умовах. Жодної вцілілої будівлі там не залишилося. 1200 людей залишається в місті і виїжджати у них бажання немає".

Деталі: За словами Філашкіна, щоденні зусилля поліції, ДСНС та місцевої влади переконати мешканців виїхати не мають успіху, оскільки охочих залишити місто дуже мало.

Передісторія: 

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7 жовтня, речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські окупаційні війська зайшли на східні околиці міста Торецьк та дещо просунулися однією з вулиць у напрямку шахти "Центральна".

бойові діїДонецька областьвійна
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