Зустріч Контактної групи у форматі "Рамштайн" переноситься – пресслужба авіабази

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутись 12 жовтня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, в цей день не відбудеться.

Джерело: пресслужба авіабази "Суспільному", передає "Європейська правда"

Деталі: Пресслужба підтвердила, що зустріч відклали, і зазначила, що ключовим фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена через негоду у Сполучених Штатах.

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Дослівно: "Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься".

Деталі: Нову дату мають оголосити пізніше.

Передісторія:

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Передбачалось, що президент США Джо Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.

Однак 8 жовтня стало відомо, що Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного урагану "Мілтон", який має накрити південне узбережжя США.

Попри заяви про "перенесення" наразі невідомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано цього тижня.

Про причини цього Європейська правда розповідає у відео Чому скасували Рамштайн і що буде з "планом перемоги" Зеленського.