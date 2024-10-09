Беларускі Гаюн: Вперше за півтора року до Білорусі прилетів російський МіГ-31К
Середа, 9 жовтня 2024, 17:59
До Білорусі з Росії прилетів російський винищувач МіГ-31К, що може нести на собі гіперзвукові ракети "Кинджал".
Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "За нашими даними, винищувач МіГ-31К ПКС РФ просто зараз заходить на посадку на аеродром "Мачулищі".
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Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані в 2 000 км".
Деталі: В проєкті нагадали, що літаків МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі останні 1,5 року - з 6 квітня 2023 р.