Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Беларускі Гаюн: Вперше за півтора року до Білорусі прилетів російський МіГ-31К

Олександр ШумілінСереда, 9 жовтня 2024, 17:59
Беларускі Гаюн: Вперше за півтора року до Білорусі прилетів російський МіГ-31К
Фото ілюстративне

До Білорусі з Росії прилетів російський винищувач МіГ-31К, що може нести на собі гіперзвукові ракети "Кинджал".

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "За нашими даними, винищувач МіГ-31К ПКС РФ просто зараз заходить на посадку на аеродром "Мачулищі".

Реклама:

Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані в 2 000 км".

Деталі: В проєкті нагадали, що літаків МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі останні 1,5 року - з 6 квітня 2023 р.

Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тігіпко купив Idea Bank

В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південної Кореї

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко дозволив збивати БпЛА над Білоруссю не лише військовим структурам
Чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь уночі – Беларускі Гаюн
У Польщі затримали українців, які допомагали нелегалам перетинати кордон
Останні новини
15:49
"Обіцяють за гроші забрати з окупації тіла полеглих воїнів": Червоний Хрест попереджає про шахраїв
15:49
футболАнрі та Скоулз очолили рейтинг 25 найкращих гравців АПЛ 21 століття
15:47
Прем’єр Фінляндії анонсував передачу зимового пакету допомоги Україні
15:43
Ворог намагається охопити Селидове з флангів: крім штурмів б’є авіацією та артою
15:36
Через Telegram могли викрасти дані користувачів "Резерву+"
15:25
Україна повернула з РФ 501 полеглого захисника
15:22
Тігіпко купив Idea Bank
15:08
фотоШольц заявив Байдену, що НАТО не слід ставати стороною війни в Україні
15:01
Харківська компанія snEco створила сир технологією NASA
14:54
автоспортФеттель назвав фаворита на чемпіонство у Формулі-1
Усі новини...
Реклама:
Реклама: