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Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 листопада 2024, 00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
ілюстративне фото Генштабу

Генштаб ЗСУ повідомляє про 150 бойових зіткнень на лінії фронту, 56 з яких відбулися на Курахівському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За минулу добу відбулося 150 бойових зіткнень, окупанти завдали двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 35 авіаційних ударів із застосуванням 62 КАБів, 490 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку окупанти впродовж минулого дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська і Вовчанських Хуторів. Втрати ворога за четвер на напрямку склали 114 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, 25 БпЛА, шість одиниць автомобільного та чотири одиниці спеціального транспорту. Також українські захисники значно пошкодили бойову броньовану машину, артилерійську систему та три автомобілі.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 15 атак. Активність противник проявляв у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

Двадцять один раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

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Ворог три рази намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Протягом четверга окупанти атакували в районі Торецька, точиться бій.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Променя, Лисівки та Вишневого українські війська відбивали 23 наступальних і штурмових дій ворога. Два з них ще триває. Захисники вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за 31 жовтня ворог втратив 320 осіб вбитими і пораненими, також українські військовослужбовці знищили два дві артилерійські системи, п’ять бойових броньованих машин, пункт управління БпЛА, мотоцикл та два автомобілі. Окрім того, танк, артилерійська система та ББМ ворога було  суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 56 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед у районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Бої тривають у 16 локаціях.

На Времівському напрямку окупанти п’ять разів атакували поблизу Богоявленки та Трудового.

На Оріхівському напрямку українські війська зупинили дві атаки противника в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.

Знати більше: Курахове під прицілом, проблеми ППО та танкові запаси РФ — про війну за тиждень

Генштабвійна
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