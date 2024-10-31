Курахове під прицілом, проблеми ППО та танкові запаси РФ — про війну за тиждень
— Четвер, 31 жовтня 2024, 17:51
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Російські "шахеди" та можливий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО, про який писало The Wall Street Journal;
- Тяжку ситуацію на фронті, захоплення росіянами Селидового та небезпеку для Курахово;
- Далекобійні крилаті ракети Tomahawk;
- Спустошення російських складів військової техніки.
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах