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Подкаст "Кляті питання"

Курахове під прицілом, проблеми ППО та танкові запаси РФ — про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 31 жовтня 2024, 17:51

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Російські "шахеди" та можливий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО, про який писало The Wall Street Journal;
  • Тяжку ситуацію на фронті, захоплення росіянами Селидового та небезпеку для Курахово;
  • Далекобійні крилаті ракети Tomahawk;
  • Спустошення російських складів військової техніки.
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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