Прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
Прокуратура Харківської області показала і прокоментувала наслідки російських обстрілів Київського району Харкова та міста Дергачі.
Джерело: коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка
Пряма мова: "Росіяни завдали удару по місту Дергачі та Харкову.
У Дергачах – по цивільному підприємству, внаслідок вибуху троє осіб отримали тілесні ушкодження.
В Харкові – влучання по Київському району, по приватній житловій забудові…"
Харківська обласна прокуратура показала і прокоментувала наслідки обстрілу Київського району Харкова і Дергачів
Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/ae7ZPOesdC— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 31, 2024РЕКЛАМА:
Що передувало: 31 жовтня ввечері росіяни вдарили КАБами по цивільному підприємству в місті Дергачі та околиці Харкова, внаслідок атаки постраждали чоловіки 39-ти та 65-ти років, які працюють охоронцями на підприємстві та ще троє людей.