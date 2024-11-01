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Прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 листопада 2024, 00:58
Прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
скриншот відео

Прокуратура Харківської області показала і прокоментувала наслідки російських обстрілів Київського району Харкова та міста Дергачі.

Джерело: коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка

Пряма мова: "Росіяни завдали удару по місту Дергачі та Харкову.

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У Дергачах – по цивільному підприємству, внаслідок вибуху троє осіб отримали тілесні ушкодження.

В Харкові – влучання по Київському району, по приватній житловій забудові…"

Що передувало: 31 жовтня ввечері росіяни вдарили КАБами по цивільному підприємству в місті Дергачі та околиці Харкова, внаслідок атаки постраждали чоловіки 39-ти та 65-ти років, які працюють охоронцями на підприємстві та ще троє людей.

Харківська областьобстрілХарківвійна
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