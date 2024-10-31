Окупанти влучили КАБами по підприємству в Дергачах та околиці Харкова: постраждали 5 людей

31 жовтня ввечері росіяни вдарили КАБами по цивільному підприємству в місті Дергачі та околиці Харкова, внаслідок атаки постраждали чоловіки 39-ти та 65-ти років, які працюють охоронцями на підприємстві та ще троє людей.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, Національна поліція

Деталі: За словами Задоренка, внаслідок удару постраждали чоловіки 39-ти та 65-ти років, які працюють охоронцями цивільного підприємства.

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Пряма мова Задоренка: "У 39-річного чоловіка поранення верхньої частини тіла від уламків скла, у 65-річного – гостра реакція на стрес".

Деталі: Зазначається, що працівники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі. Також очільник Харківської ОВА додав, про трьох людей, які зазнали гостру реакції на стрес. Медики Обласного центру екстренки надали їм допомогу на місці.

Також, за словами Синєгубова, ще одне влучання КАБа зафіксували на околицях Харкова.

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Оновлено: Згодом у поліції додали, що одна керована авіабомба влучила по території приватного підприємства в місті Дергачі. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Постраждало двоє цивільних людей, які працюють охоронцями.

Ще один 42-річний цивільний чоловік перебував поруч з підприємством. У нього також гостра реакція на стрес.

Друга авіабомба влучила в землю на околиці Харкова. Пошкоджено приватний будинок, три автомобілі. Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років.