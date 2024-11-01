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Кількість жертв повені в Іспанії зросла до 158

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 листопада 2024, 05:40
Кількість жертв повені в Іспанії зросла до 158
фото: Getty Images

Внаслідок повені в Іспанії загинуло щонайменше 158 людей, проте кількість жертв може зрости.

Джерело: The Associated Press

Деталі: У четвер екіпажі шукали тіла в застряглих автомобілях і затоплених будівлях, а жителі рятували, що могли, зі своїх зруйнованих будинків після жахливих повеней в Іспанії, які забрали щонайменше 158 життів, причому 155 смертей було підтверджені лише в східній Валенсії.

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Видання зазначає, що це найсмертоносніша природна катастрофа в Іспанії за всю історію її існування.

Збитки, завдані негодою наприкінці вівторка і на початку середи, нагадували наслідки цунамі, а ті, хто вижив, були змушені збирати уламки, оплакуючи своїх близьких.

Дослівно АР: "Автомобілі були нагромаджені один на одного, як кубики доміно, вирвані з корінням дерева, обірвані лінії електропередач і предмети домашнього вжитку – все це загрузло в багнюці, що вкрила вулиці в десятках населених пунктів Валенсії, регіону на південь від Барселони на узбережжі Середземного моря".

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Деталі: У публікації додають, що кількість жертв може зрости, оскільки невстановлена кількість людей досі вважається зниклою безвісти.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок найсильніших за останні десятиліття повеней на сході та півдні Іспанії зросла до 95 станом на вечір середи, 30 жовтня.

Іспаніястихійне лихо
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