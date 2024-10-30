Повінь в Іспанії забрала життя майже 100 людей, оголосили триденну жалобу

Кількість загиблих унаслідок найсильніших за останні десятиліття повеней на сході та півдні Іспанії зросла до 95 станом на вечір середи, 30 жовтня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на El Pais

Деталі: Станом на 20:00 за Києвом у результаті повеней в Іспанії загинули 92 людини у Валенсії, одна – в провінції Малага і ще двоє – в Кастілья-Ла-Манчі.

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Міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес оголосив триденну жалобу у зв'язку зі стихійним лихом і пообіцяв надати "всю необхідну допомогу" постраждалим регіонам з державного та європейських фондів.

Через стихію 115 тисяч людей залишились без світла, дороги та залізничне сполучення між Мадридом і Валенсією були перекриті, десятки жителів Валенсії були змушені провести ніч на дахах автомобілів, магазинів чи заправних станцій.

Як відомо, раптові повені почалися в Іспанії 29 жовтня через потужні зливи.

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В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема, про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Повідомляли, що Міністерство оборони Іспанії пропонує надати мобільні морги для постраждалих від повеней районів, оскільки є побоювання, що кількість жертв може зрости.