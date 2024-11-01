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Канада готує нові санкції проти РФ через депортацію українських дітей

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 листопада 2024, 06:42
Канада готує нові санкції проти РФ через депортацію українських дітей
фото: Getty Images

Канада планує оголосити проти Федерації новий пакет санкцій через незаконну депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Джерело: міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі по завершенні конференції щодо Формули миру, цитує Укрінформ

Пряма мова Жолі: "Учора представник США оголосив про нові санкції проти Росії, пов’язані переважно з депортованими дітьми.

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Ми зараз займаємося координацією наших санкцій із США та Євросоюзом".

Деталі: Жолі додала, що Канада прагне й надалі чинити на Росію "максимальний тиск".

Що передувало: Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав подвоїти зусилля у підтримці України.

КанадасанкціїРосія
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