Канада готує нові санкції проти РФ через депортацію українських дітей

Канада планує оголосити проти Федерації новий пакет санкцій через незаконну депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Джерело: міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі по завершенні конференції щодо Формули миру, цитує Укрінформ

Пряма мова Жолі: "Учора представник США оголосив про нові санкції проти Росії, пов’язані переважно з депортованими дітьми.

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Ми зараз займаємося координацією наших санкцій із США та Євросоюзом".

Деталі: Жолі додала, що Канада прагне й надалі чинити на Росію "максимальний тиск".

Що передувало: Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав подвоїти зусилля у підтримці України.