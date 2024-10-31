Трюдо закликав подвоїти зусилля у підтримці України

Росія намагається виснажити сили України, викликавши втому від війни в її міжнародних партнерів. Це доводить необхідність зміцнення підтримки Києва.

Джерело: премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у Монреалі на міністерській конференції щодо людського виміру Формули миру, "Укрінформ"

Пряма мова: "У ці складні часи, а зараз кожна демократія у світі постає перед складними часами, було б зручно сказати (дехто так і робить), що у нас є власні проблеми, тож ми не можемо й надалі підтримувати Україну. Але це саме те, чого прагне Кремль. Вони (Росія – ред.) сприймають історію у віддаленій перспективі. Для них не проблема відправити на смерть тисячі своїх громадян, намагаючись перечекати нас. Саме тому нам усім треба подвоїти зусилля".

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Деталі: Він наголосив, що для Путіна вторгнення в Україну стало "помилкою на помилці".

Трюдо зазначив, що Путін точно не врахував одного чинника: сили, стійкості й відваги українського народу: "Після майже тисячі днів (від початку повномасштабної війни – ред.) ваша рішучість ніколи не була твердіша. Ваша віра у вільну, демократичну, безпечну й горду Україну - непохитна, тож майбутня перемога буде як вашою, так і нашою спільною".

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