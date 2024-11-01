Результати протиповітряного бою 1 листопада: збили 31 безпілотник і керовану авіаційну ракету

У ніч на 1 жовтня Росія запустила по Україні 48 ударних БпЛА та безпілотники невстановленого типу та завдала удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 – 31 ворожий дрон та 1 ракету вдалося знищити.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі: Противник атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ – РФ. Також загарбники вдарили трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

Реклама:

Вказано, що в результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 31 ворожий ударний БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

Що передувало: Увечері 31 жовтня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. Вночі Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА на Київ.