Генштаб: У жовтні РФ випустила більше 2000 ударних БПЛА по Україні

В жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Джерело: статистика Генштабу ЗСУ

Деталі: З цих ворожих повітряних засобів ураження 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави.

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Загалом, ві початку 2024 року, за даними Генштабу, противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА.

Переважно, ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Дослівно: "Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави.

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Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо".

Нагадаємо: В ніч на 1 листопада Росія запустила по Україні 48 ударних БпЛА та безпілотників невстановленого типу та завдала удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 – 31 ворожий дрон та 1 ракету Силам оборони вдалося знищити.