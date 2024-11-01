Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінус 15 батальйонів противника: у ДШВ розповіли про втрати армії РФ на Курщині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 листопада 2024, 11:40
Мінус 15 батальйонів противника: у ДШВ розповіли про втрати армії РФ на Курщині
ілюстративне фото ДШВ

За час операції на Курщині від серпня 2024 року українські десантники завдали втрат противнику в майже 8 тисяч солдатів, що дорівнює 15 батальйонам противника.

Джерело: пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Деталі: Так, санітарні та безповоротні втрати серед російських окупантів склали 7980 осіб.

Реклама:

Стосовно ворожої техніки та озброєння, то тут також були серйозні здобутки, зазначають у ДШВ. Всього було знищено та пошкоджено 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 592 автомобільної техніки, 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки.

Десантники взяли у полон майже 300 військовослужбовців противника, а також захопили 9 танків, 4 БТР, 9 гармат, 6 мінометів тощо.

Що передувало: У ДШВ відзвітували, що за час Курської операції знищили 3 гелікоптери і 146 безпілотників РФ.

РЕКЛАМА:

Крім цього 9874 ворожих fpv-дронів було подавлено (зірвано виконання завдань) засобами РЕБ десантників.

Курська область Збройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Усі новини...
Курська область
За час Курської операції українські десантники знищили 3 гелікоптери і 146 безпілотників РФ
Зеленський: Ми могли б захопити російську АЕС, але ніколи цього не хотіли
Пентагон: Певна кількість військових КНДР вже присутня на Курщині
Останні новини
00:25
Тиждень скульптури: що треба знати про непересічну виставку
00:13
Одесу атакують ударні безпілотники: у місті чутно вибухи, працює ППО
23:57
оновлюєтьсяВорожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків
23:54
тестЩо треба знати про незвичайні породи собак: впізнайте тварину по фото
23:52
футзалЕкстраліга: ХІТ розгромив "Енергію", "Сокіл" здолав "Суху Балку"
23:52
Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини
23:24
У Куп'янській громаді більше не працюють банкомати і відділення "Укрпошти"
22:59
Як відмовитися від кофеїну? 5 порад від фахівців
22:57
У Курській області росіяни в суботу атакували 18 разів – Генштаб
22:33
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Усі новини...
Реклама:
Реклама: