За час Курської операції українські десантники знищили 3 гелікоптери і 146 безпілотників РФ

Від початку Курської операції в серпні цього року підрозділи ППО Десантно-штурмових військ знищили 149 засобів повітряного нападу противника.

Джерело: пресслужба командування ДШВ в соцмережах

Деталі: Так, станом на 31 жовтня, з початку проведення операції в Курській області РФ підрозділами ППО Десантно-штурмових військ ЗС України усього було знищено 149 повітряних цілей противника, з яких 3 вертольоти (два бойових вертольоти Ка-52 та один транспортно-бойовий вертоліт Мі-8) та 146 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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А саме: 97 розвідувальних БПЛА ("Орлан-10", Zala, Cupercam, тощо) та 48 ударних БпЛА (Shahed, Герань).

Також десантники приземлили один розвідувально-ударний російський безпілотник "Оріон".