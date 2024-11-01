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Розвідка Естонії: Впродовж тижня росіяни загарбали 150 квадратних кілометрів Донеччини

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 листопада 2024, 15:37
Розвідка Естонії: Впродовж тижня росіяни загарбали 150 квадратних кілометрів Донеччини
скриншот мапи Deep State

За даними естонської розвідки, впродовж останнього тижня російським військам вдалося окупувати близько 150 квадратних кілометрів на території Донецької області.

Джерело: командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії,полковник Антс Ківісельг, якого цитує ERR, "Європейська правда"

Деталі: Представник розвідки звернув увагу на просування російської армії на Донеччині. Він розповів про те, що росіяни все ще утримують ініціативу вздовж усієї лінії фронту, що "змушує українські сили поступово відступати".

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"Збройні сили РФ найбільш успішно захоплюють райони Донецької області, зокрема Покровський, Курахівський, Вугледарський та Великоновосілківський. Протягом останнього тижня Російська Федерація в цих районах окупувала додатково 150 квадратних кілометрів", – сказав Ківісельг.

Також він зауважив, що є ознаки того, що Росія може готуватися до наземних атак у Запорізькій області.

"Цілком ймовірно, що в майбутніх атаках буде задіяна вже відома нам 76-а штурмова дивізія з постійним базуванням у Пскові. Метою буде захоплення нових територій, а також подальше зв'язування українських сил у цьому районі", – сказав Ківісельг.

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Також, підсумовуючи, він додав, що не виключено, що протягом цього року, сили Росії "здійснять локальний прорив у Покровському, Курахівському або Вугледарському районах".

Що передувало: Розвідка Великої Британії проаналізувала просування російської армії у напрямку міста Селидове у Донецькій області, яке розташоване по дорозі до Покровська.

30 жовтня аналітики проєкту DeepState зазначили, що російські війська окупували ще три населених пункти Донецької області, зокрема й Селидове.

Водночас, у Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни намагалися вклинитися в оборону на Покровському напрямку, зокрема в районі Селидового, але отримали відсіч.

Донецька областьвійнарозвідка
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