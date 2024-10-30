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DeepState: Росіяни окупували Селидове

Тетяна ОлійникСереда, 30 жовтня 2024, 23:25
DeepState: Росіяни окупували Селидове
скриншот карти DeepState

Аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що російські війська окупували ще три населених пункти Донецької області.

Джерело: Deepstate, Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці".

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Деталі: Водночас у Генштабі ЗСУ повідомляють, що окупанти намагалися вклинитися в оборону на Покровському напрямку, зокрема в районі Селидового, але отримали відсіч.

Донецька областьокупаціявійнабойові дії
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