DeepState: Росіяни окупували Селидове
Середа, 30 жовтня 2024, 23:25
Аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що російські війська окупували ще три населених пункти Донецької області.
Джерело: Deepstate, Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці".
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Деталі: Водночас у Генштабі ЗСУ повідомляють, що окупанти намагалися вклинитися в оборону на Покровському напрямку, зокрема в районі Селидового, але отримали відсіч.