Bloomberg: Росіяни в останні тижні суттєво прискорили просування на фронті
Російська армія протягом минулого тижня захопила більше території, ніж будь-коли у 2024 році за такий же проміжок часу.
Джерело: підрахунки Bloomberg Intelligence
Дослівно: "Приріст у понад 200 квадратних кілометрів додається до території, захопленої під час літнього наступу, який призвів до величезних втрат російських військ і техніки.
За підрахунками Bloomberg Intelligence, які базуються на змінах, зафіксованих картографічною службою DeepState, що ведеться у співпраці з Міністерством оборони України, з 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів в Україні, що приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців цього року".
Деталі: У Bloomberg також вказують, що цього тижня російські війська захопили місто Селидове, а серед їхніх наступних цілей - міста Покровськ та Курахове.
Обидва міста є важливими логістичними центрами для оборони України в Донецькій області. Якщо ці міста потраплять до рук Путіна, це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього промислового сходу України.
Передісторія:
- 30 жовтня аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що російські війська окупували ще три населених пункти Донецької області, зокрема Селидове, Вишневе, Зоряне.