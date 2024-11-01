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Bloomberg: Росіяни в останні тижні суттєво прискорили просування на фронті

Олександр ШумілінП'ятниця, 1 листопада 2024, 17:07
Bloomberg: Росіяни в останні тижні суттєво прискорили просування на фронті
Фото: Getty Images

Російська армія протягом минулого тижня захопила більше території, ніж будь-коли у 2024 році за такий же проміжок часу.

Джерело: підрахунки Bloomberg Intelligence

Дослівно: "Приріст у понад 200 квадратних кілометрів додається до території, захопленої під час літнього наступу, який призвів до величезних втрат російських військ і техніки.

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За підрахунками Bloomberg Intelligence, які базуються на змінах, зафіксованих картографічною службою DeepState, що ведеться у співпраці з Міністерством оборони України, з 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів в Україні, що приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців цього року".

 
Скриншот

Деталі: У Bloomberg також вказують, що цього тижня російські війська захопили місто Селидове, а серед їхніх наступних цілей - міста Покровськ та Курахове.

Обидва міста є важливими логістичними центрами для оборони України в Донецькій області. Якщо ці міста потраплять до рук Путіна, це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього промислового сходу України.

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Передісторія:

  • 30 жовтня аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що російські війська окупували ще три населених пункти Донецької області, зокрема Селидове, Вишневе, Зоряне.

Росіявійна
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