РФ вдарила по дислокації поліцейських у Харкові: один загинув, 46 людей поранені
Російська армія увечері п’ятниці завдала удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові. Унаслідок цього загинув поліцейський, ще 46 осіб, серед них поліцейські, поранені.
Джерело: голова Національної поліції України Іван Вигівський, голова ОВА Олег Синєгубов
Деталі: За даними правоохоронців, росіяни вдарили двома ракетами.
Попередньо, застосували ракети С-300.
Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.
Оновлено: Згодом голова ОВА показав фото загиблого.
Пряма мова Синєгубова: "Полковник поліції Андрій Матвієнко трагічно загинув внаслідок ворожого обстрілу Харкова.
Правоохоронцю було 40 років. Він віддано служив суспільству та державі, забезпечуючи правопорядок у прифронтовому регіоні".
Станом на 22:00: Повідомили, що внаслідок удару поранені 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені
Встановлено, що ворог вдарив ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських.
Вранці у ДСНС Харківської області повідомили, що у Харкові опівночі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.
В результаті ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждало.
Що передувало:
У п'ятницю російські окупаційні війська завдали удару по Харкову. У ОВА повідомляли, що одне влучання – у житловий будинок, пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.