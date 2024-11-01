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РФ вдарила по дислокації поліцейських у Харкові: один загинув, 46 людей поранені

Тетяна Олійник, Олена ІвашківП'ятниця, 1 листопада 2024, 06:50
РФ вдарила по дислокації поліцейських у Харкові: один загинув, 46 людей поранені
Фото - національна поліція України

Російська армія увечері п’ятниці завдала удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові. Унаслідок цього загинув поліцейський, ще 46 осіб, серед них поліцейські, поранені.

Джерело: голова Національної поліції України Іван Вигівський, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними правоохоронців, росіяни вдарили двома ракетами.

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фото - нацполіція
 
фото - нацполіція

Попередньо, застосували ракети С-300.

 
фото нацполіції
 
фото - нацполіції

Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

Оновлено: Згодом голова ОВА показав фото загиблого.

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Пряма мова Синєгубова: "Полковник поліції Андрій Матвієнко трагічно загинув внаслідок ворожого обстрілу Харкова.

Правоохоронцю було 40 років. Він віддано служив суспільству та державі, забезпечуючи правопорядок у прифронтовому регіоні".

 
фото зі сторінки синєгубова

Станом на 22:00: Повідомили, що внаслідок удару поранені 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені

Встановлено, що ворог вдарив ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських.

Вранці у ДСНС Харківської області повідомили, що у Харкові опівночі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів. 

В результаті ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждало.

Що передувало:

У п'ятницю російські окупаційні війська завдали удару по Харкову. У ОВА повідомляли, що одне влучання ­– у житловий будинок, пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.

ракетний удар
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