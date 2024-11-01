Російські війська запустили ударні дрони з кількох напрямків

Увечері 1 листопада російська армія запустила з кількох напрямків групи ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 18:44 повідомили про дрони з Курської області на Сумщину, курс - південно-західний.

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О 19:03 стало відомо про нову групу БпЛА з Бєлгородської області РФ на південь Сумщини, ще одна група летить на півночі Сумщини курсом на південь.

О 19:23 повідомили про "Шахеди" з півночі та сходу у напрямку Сум.

О 20:28 попередили про нову групу на півночі Сумщини курсом на південь.

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О 23:15 військові повідомили про "Шахеди" в районі Сум та у центрі Сумщини курсом на південний захід; нову групу на північному сході Харківщини рухаються на південь.

О 23:34 стало відомо про "Шахеди" із Сумщини на Полтавщину, нову групу "шахедів" з Курської обл., рф у напрямку Сум та БпЛА на Харківщині продовжують рух на південь.