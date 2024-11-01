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"Схеми": Син Баканова з СБУ будує маєток на землі, купленій за втричі заниженою вартістю

Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 листопада 2024, 21:11
Схеми: Син Баканова з СБУ будує маєток на землі, купленій за втричі заниженою вартістю
Колаж - "Схеми"

Син колишнього очільника Служби безпеки України Івана Баканова Артур Лазаренко завершує будівництво будинку на землі, яку придбав за втричі заниженою вартістю.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми" від Радіо Свобода

Деталі: За даними журналістів, Лазаренко у 2021 році придбав земельну ділянку площею майже 10 соток з недобудованим маєтком в елітній частині села Ходосівка на Київщині (це за 24 кілометри від Києва).

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фото - "Схеми"

Ціна землі, вказана у договорі – 455 тисяч гривень (на той час 17 тисяч доларів), при цьому попередня власниця купила цю землю втричі дорожче.

У документі вказано, що "на час посвідчення цього договору на відчужуваній земельній ділянці будь-які забудови, будівлі та споруди, відсутні". Але, як видно із супутникових знімків, станом на квітень 2021 року на цій території вже тривали будівельні роботи, а у жовтні, коли Лазаренко вже місяць, як був власником ділянки, можна побачити, що повністю зведені стіни і дах будинку.

 
фото - "схеми"

Експерти прокоментували "Схемам", що задля сплати менших податків, у договорах купівлі-продажу часто уникають реальних цін.

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Як видно із фото, зараз на території маєтку, схоже, завершуються ремонтні та оздоблювальні роботи, були помічені робітники.

Сам Лазаренко не відповів на дзвінки "Схем", його батько – Баканов поки що теж не надіслав відповіді.

Що передувало:

  • Відповідно до функціоналу, на цій посаді він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.
  • Втім УП простежила за Лазаренком під час робочого дня і виявилось, що на роботі він проводить кілька годин, в інший же час відвідує спортзал та обідає в закладах.
  • Його батько повідомив, що Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а наразі виконує "складні службові завдання".

БакановЗМІ
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