"Схеми": Син Баканова з СБУ будує маєток на землі, купленій за втричі заниженою вартістю

Син колишнього очільника Служби безпеки України Івана Баканова Артур Лазаренко завершує будівництво будинку на землі, яку придбав за втричі заниженою вартістю.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми" від Радіо Свобода

Деталі: За даними журналістів, Лазаренко у 2021 році придбав земельну ділянку площею майже 10 соток з недобудованим маєтком в елітній частині села Ходосівка на Київщині (це за 24 кілометри від Києва).

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фото - "Схеми"

Ціна землі, вказана у договорі – 455 тисяч гривень (на той час 17 тисяч доларів), при цьому попередня власниця купила цю землю втричі дорожче.

У документі вказано, що "на час посвідчення цього договору на відчужуваній земельній ділянці будь-які забудови, будівлі та споруди, відсутні". Але, як видно із супутникових знімків, станом на квітень 2021 року на цій території вже тривали будівельні роботи, а у жовтні, коли Лазаренко вже місяць, як був власником ділянки, можна побачити, що повністю зведені стіни і дах будинку.

фото - "схеми"

Експерти прокоментували "Схемам", що задля сплати менших податків, у договорах купівлі-продажу часто уникають реальних цін.

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Як видно із фото, зараз на території маєтку, схоже, завершуються ремонтні та оздоблювальні роботи, були помічені робітники.

Сам Лазаренко не відповів на дзвінки "Схем", його батько – Баканов поки що теж не надіслав відповіді.

Що передувало:

"Українська правда" у розслідуванні "В ім'я отця і сина". Як Баканов на початку вторгнення сховав сина в СБУ з'ясувала, що ексочільник Служби безпеки України Баканов на початку повномасштабного вторгнення прилаштував свого сина Лазаренка на службу в СБУ, де той продовжує працювати донині.