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У бою за Україну загинув 22-річний британець

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 10 листопада 2024, 14:44
У бою за Україну загинув 22-річний британець
фото з соцмереж

В Україні загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер.

Джерело: Sky News, "Європейська правда"

Деталі: Тіндал-Дрейпер, як вважається, загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада, інших подробиць його смерті не наводиться.

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До того, як долучитись до спротиву російській агресії в Україні, Тіндал-Дрейпер закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.

Мати британця сказала, що взвод назвав її сина "героєм" і "найхоробрішим з усіх".

"22 роки – це молодий вік. Але ти жив і помер, слідуючи своєму серцю, душі і моральним принципам. Спочивай з миром і допомагай наглядати за тими, хто пішов", – додала вона.

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У британському Міністерстві закордонних справ заявили, що готові надати родині загиблого необхідну допомогу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відомо про близько десятка британських громадян, які загинули у бойових діях.

Велика Британіявійнанайманці
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