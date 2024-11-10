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Кремль бачить "позитивні сигнали" у перемозі Трампа

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 10 листопада 2024, 15:43
Кремль бачить позитивні сигнали у перемозі Трампа
Фото spbdnevnik.ru

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що у Москві побачили "позитивні" сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США, коли йдеться про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Джерело: Пєсков російському пропагандисту Павлу Зарубіну, "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, які сигнали зі США для Росії означатимуть можливість налагодження двосторонніх відносин, Пєсков заявив, що наразі "сигнали позитивні".

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"Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що все сприймає через угоди. Що він може зробити угоду, яка виведе до миру. Принаймні він говорить про мир, він не говорить про конфронтацію, він не говорить про бажання завдати стратегічної поразки Росії, і це його вигідно відрізняє від чинної адміністрації", – додав він.

Водночас речник Кремля визнав, що, на відміну від чинної адміністрації Джо Байдена, Трамп "менш передбачуваний, і також, напевно, менш передбачуваним є, наскільки він дотримуватиметься тих заяв, які він робив під час передвиборчої кампанії".

Цього тижня Трамп допустив, що може поговорити з Путіним, а сам Путін привітав Трампа з перемогою і не виключив, що може йому зателефонувати.

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А російське видання "Верстка" повідомило, що Путін неформально привітав Трампа з перемогою на президентських виборах нібито "через знайомих".

ПутінТрампвиборимир
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