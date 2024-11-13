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ЗМІ: Республіканці здобувають більшість у Палаті представників

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 13 листопада 2024, 21:53
ЗМІ: Республіканці здобувають більшість у Палаті представників
Ілюстративне фото - Drew Angerer/Getty Images

Республіканська партія США за підсумками виборів 5 листопада буде контролювати не лише Сенат, а й Палату представників, хоча й не з суттєвою більшістю.

Джерело: про це свідчать прогнози одразу кількох американських ЗМІ вдень 13 листопада, зокрема CBS NewsNBC News та CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За оцінками цих телеканалів, республіканці матимуть не менш як мінімальну більшість у 218 мандатів у нижній палаті Конгресу, тоді як Демократична партія – щонайменше 211. У деяких округах результати голосування ще не визначені, але вже не впливають на підсумок.

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У Сенаті республіканці матимуть більшість у щонайменше 52 законодавці.

Таким чином, наступний президент США Дональд Трамп матиме повністю контрольований Конгрес, що дозволить йому принаймні наступні два роки просувати свою політику та швидко домогтись ключових призначень.

Також, як прогнозує CNN, це може потенційно зміцнити позиції нинішнього лідера республіканців у Палаті представників Майка Джонсона, яким невдоволене трампістське крило партії.

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Водночас незначна перевага республіканців в обох палатах, а також проблеми з їхньою єдністю в Палаті представників свідчить, що принаймні деякі голосування потребуватимуть підтримки Демократичної партії.

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СШАвибори
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