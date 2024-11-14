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ЄС уперше в своїй історії схвалив спільну закупівлю зброї, зокрема для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 14 листопада 2024, 18:11
ЄС уперше в своїй історії схвалив спільну закупівлю зброї, зокрема для України
Фото - Getty Images

Європейський Союз уперше у своїй історії схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїми державами-членами. Зокрема планують закупити ракети та боєприпаси, частину з яких відправлять в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Європейську комісію

Деталі: Фінансування ЄС отримають п’ять проєктів, які реалізуються в межах Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Кожен із них отримає 60 мільйонів євро підтримки від ЄС.

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Два проєкти стосуються спільної закупівлі систем протиповітряної оборони Mistral та IRIS-T SLM, ще два – боєприпасів калібру 155 мм, п’ятий – бронетранспортерів. Їхня загальна вартість перевищує 11 мільярдів євро, кажуть в Єврокомісії.

У відібраних проектах EDIRPA беруть участь 20 держав – членів ЄС.

"Більшість відібраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України, зокрема системи протиповітряної і протиракетної оборони та боєприпаси, що посилює обороноздатність країни в умовах російської агресії, що триває", – наголошується в повідомленні.

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Програма EDIRPA була ухвалена Євросоюзом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну як короткостроковий (до 2025 року включно) інструмент підтримки спільних оборонних закупівель держав-членів, а також Норвегії.

У березні Єврокомісія представила пропозицію щодо Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка має замінити EDIRPA після 2025 року.

ЄСзброядопомога Україні
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