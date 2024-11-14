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Європарламент вимагає жорсткіших санкцій проти "тіньового флоту" Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 14 листопада 2024, 19:38
Європарламент вимагає жорсткіших санкцій проти тіньового флоту Росії
Ілюстративне фото - Getty Images

Європейський парламент у четвер, 14 листопада, ухвалив резолюцію, у якій вимагає більш цілеспрямованих санкцій ЄС проти так званого "тіньового флоту" Росії, який дозволяє їй збувати нафту в обхід цінових обмежень Заходу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Європарламенту 

Деталі: У резолюції європарламентарі закликають до обмежень проти всіх суден "тіньового флоту" Росії, а також їхніх власників, операторів, менеджерів, пов’язаних з ними рахунків, банків та страхових компаній.

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Також вони вимагають систематичного застосування санкцій до суден, які плавають у водах ЄС без страхування, і пропонують використовувати безпілотники й супутники для відстеження таких суден.

Серед інших заходів, що містяться в резолюції Європарламенту – конфіскація нелегального вантажу суден "тіньового флоту" та припинення імпорту російського викопного палива до Євросоюзу.

Ще наприкінці 2022 року ЄС разом із Групою семи заборонив весь морський імпорт російської нафти і наклав обмеження на міжнародну торгівлю нафтою для Москви на рівні 60 доларів за барель разом зі своїми союзниками по G7.

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Але, згідно з дослідженням Центру досліджень енергетики і чистого повітря, близько 80% російської морської нафти зараз транспортується "тіньовим флотом" – суднами, які Захід не може відстежити.

Інше побоювання пов’язане з тим, що застарілі танкери, які входять до "тіньового флоту" Росії, часто протікають і можуть спричинити екологічну катастрофу поблизу Євросоюзу.

За інформацією ЗМІ, наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде спрямований саме проти "тіньового флоту".

ЄСсанкціїРосія
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