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У Франції завершила навчання українська бригада Анни Київської 

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 15 листопада 2024, 13:52
У Франції завершила навчання українська бригада Анни Київської 
Ілюстративне фото: Getty Images

Українські військові з бригади імені Анни Київської завершили курс підготовки на території Франції. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення в офіційному X (Twitter) Генштабу Франції

Деталі: Французька сторона показала кадри з підготовки та нагадала, що це перша українська бригада, підготовлена і споряджена у Франції у рамках військової навчальної місії ЄС для України. 

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Перед цим інформація про завершення навчання бригади з’явилася у ЗМІ. 

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9 жовтня президент Франції Емманюель Макрон особисто відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.

Нагадаємо, нещодавно ЄС на два роки продовжив мандат військової навчальної місії Євросоюзу з підготовки українських військових, на неї закладають понад 400 млн євро.

Франціядопомога Україні
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