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Генштаб: На Курщині захисники відбили 21 ворожу атаку

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 листопада 2024, 23:10
Генштаб: На Курщині захисники відбили 21 ворожу атаку
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби 15 листопада на фронті відбулось 157 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках, триває операція в Курській області РФ.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 15 листопада

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного (1 ракета), 42 авіаційні (69 КАБ) удари по території України. Крім цього, було задіяно 689 дронів-камікадзе та здійснено понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Деталі: На Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Високої Яруги. Сім атак відбито силами оборони, триває два боєзіткнення.

Куп’янський напрямок: ворог проводив наступальні дії біля Колісниківки, Копанок та Надії. Чотирнадцять боїв завершено, один – ще триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

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Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Верхньокам’янського.

На Торецькому напрямку, за підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Наші захисники відбили 34 атаки, одне бойове зіткнення досі триває.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 34 рази поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку бої тривають поблизу Трудового, Рівнополя та Новодарівки, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено п’ять спроб окупантів атакувати наші позиції.

На Курщині наші захисники відбили 21 ворожу атаку, три боєзіткнення тривають в цей час.

Курська область Генштабвійнабойові дії
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