На фронті понад 130 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку – Генштаб

На фронті в неділю сталося 134 боєзіткнення, найбільше ворог атакує на Курахівському (35 боєзіткнень) та Покровському (28 атак) напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням 130 ракет, 61 авіаційного удару із застосуванням 98 КАБ, понад 700 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 3,5 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак відбито в районі Стариці, чотири – в районі Вовчанська, одну атаку відбили захисники в районі населеного пункту Висока Яруга, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався посунути українські підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення поблизу Загризового триває дотепер.

Сім спроб витіснити захисників із займаних позицій були зупинені на Лиманському напрямку, ворог намагався просунутися в напрямках Твердохлібового, Греківки, Тернів та Чернещини.

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На Сіверському напрямку українські війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку відбулось одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявляли в районі населеного пункту Біла Гора, противник, отримавши жорстку відсіч, відійшов.

Ворог два рази намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Обидві атаки були успішно відбиті захисниками.

Противник не полишає спроб потіснити оборонців із займаних позицій на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка та Петрівка. Загалом 23 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають.

За наявною на цей час інформацією, за неділю втрати агресора на даному напрямку склали 251 особу вбитими та пораненими. Знищено два танки, 10 одиниць мототехніки. Окрім того, два танки, один БМП, один автомобіль та одна артилерійська система були пошкоджені.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується також 35 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак противника. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 128 осіб. Також знищено два танки, одну БМП, дві одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли та один міномет противника, крім цього пошкоджено одну ворожу БМП та одну артилерійську систему.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Трудового та Роздолівки. Три боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському напрямку одну марну атаку ворога відбили оборонці протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація РФ надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 24 авіаційні удари із застосуванням 37 КАБ.