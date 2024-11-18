Президентка Грузії оскаржить результати парламентських виборів у суді

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала підсумки парламентських виборів, назвавши їх недійсними, і заявила про намір оскаржити їх у Конституційному суді.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news

Деталі: За словами грузинської президентки, під час парламентських виборів "були порушені гарантовані права, відображені в Конституції Грузії, і міжнародні принципи та стандарти, прописані не в одній конвенції".

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"Перше – таємниця голосування і друге – загальний принцип голосування, що виразилося в нехтуванні виборчими правами емігрантів Грузії", – заявила вона, додавши також про фальсифікації на виборах і порушення права на розгляд скарг незалежним і справедливим судом.

Зурабішвілі наголосила, що парламентські вибори в Грузії не визнає президентка та опозиція Грузії, а також велика частина суспільства, що "продовжує свій справедливий протест і непримиренність".

"Минуло три тижні – і жоден наш головний демократичний партнер не визнав цих виборів. Вони, навпаки, акцентують на порушеннях і розглядають різні заходи тиску. Вирок винесено: ці вибори не відбулися", – вважає вона.

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Грузинська президентка заявила, що з огляду на ситуацію потрібно провести нові вибори "в найкоротший термін" після міжнародного розслідування голосування 26 жовтня, змінити кадровий склад Центральної виборчої комісії Грузії та змінити Виборчий кодекс з урахуванням вимог ОБСЄ, зокрема врегулювати питання роботи дільниць за кордоном.

Також Зурабішвілі анонсувала звернення до Конституційного суду для оскарження результатів парламентських виборів, аби "повною мірою випробувати совість тих суддів, які опиняться перед вибором, якою країною ми хочемо бути та в якому напрямі має рухатися ця країна".

Нагадаємо, опозиційні партії у Грузії не визнають підсумків виборів, що пройшли наприкінці жовтня, і наголошують, що їх було сфальсифіковано.

У суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протест проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою.

Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.