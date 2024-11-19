Російська армія з кількох напрямків запустила ударні безпілотники

Російські війська з кількох напрямків запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:46 повідомили про ударні БпЛА напрямком на Запоріжжя та безпілотник в районі міста.

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О 21:25 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили для Сумської області.

О 21:34 стало відомо, що російські БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.

О 21:39 попередили про нову групу ударних БпЛА на Сумщині, які рухаються у напрямку Чернігівщини.

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Станом на 22:22 групи "Шахедів" спостерігаються у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, рухаються в західному та південному напрямках.

О 22:56 військові повідомили про ворожі БпЛА на Полтавщині, рухаються у напрямку Дніпропетровщини та Черкащини.

О 23:25 стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА з Полтавщини та Дніпропетровщини для Кіровоградщини.

О 23:28 повідомили про рух ударних БпЛА у напрямку Київщини із Чернігівщини та Черкащини.

О 23:33 Повітряні сили повідомили про рух ворожого БпЛА в районі міста Кременчук.

О 00:05 військові повідомили про нову групу ударних БпЛА на Сумщині, рухається у західному та південному напрямку.

О 00:07 стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА в Харківська області з Полтавщини.

О 00:13 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА на Київщину із Чернігівщини.

О 00:28 повідомили про ворожий БпЛА в районі міста Кременчук.

О 00:38 військові повідомили про рух ворожих БпЛА на північну частину Києва.

О 01:03 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА в районі міста Чернігів.

О 01:27 повідомили про групу ударних БпЛА на півночі Київщині, рухається у напрямку Житомирщини.

О 01:33 віськові повідомили про загрозу ударних БпЛА з півночі на Миколаївську область.

О 02:01 Повітряні сили повідомили про росіські БпЛА в районі міста Миколаїв.

О 02:16 військові повідомили, що групи "Шахедів" спостерігаються у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях, напрямок руху постійно змінюється.

Мапа: alerts.in.ua

О 02:23 повідомили про ворожі БпЛА в районі Києва.

О 03:10 військові повідомили про нову групу ударних БпЛА на Сумщині.

О 03:12 Повітряні сили попередили про рух БпЛА на Вінничину з Черкащини.

О 03:52 Повітряні сили повідомили, що групи "Шахедів" спостерігаються у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Житомирській та Вінницькій областях, рухаються в західному напрямку.

О 04:35 військові повідомили про нові групи ударних БпЛА на Сумщині у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

О 04:38 повідомили про ворожі БпЛА в районі міста Біла Церква.

О 05:01 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Миколаївської та Дніпропетровської областей з півночі.

Станом на 05:39: