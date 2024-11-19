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Перший кластер перемовин про вступ в ЄС стартує на початку 2025 року – Зеленський

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 19 листопада 2024, 14:44
Перший кластер перемовин про вступ в ЄС стартує на початку 2025 року – Зеленський
Ілюстративне фото: Getty Images

На початку 2025 року Україна розпочне перші переговори щодо вступу до Європейського Союзу, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, скринінг українського законодавства вже на фінішному етапі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова президента під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді

Деталі: Як заявив Зеленський – наразі Україна досягла найвищого рівня близькості з ЄС та НАТО за увесь час незалежності. Він наголосив на тому, що зараз вже сформовано необхідну архітектуру для перемовного процесу з ЄС. 

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"Ми маємо рухатись швидше, рухатись динамічно уперед і вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 2025 року ми готуємося відкрити перемовини щодо першого кластеру… Другий та всі інші кластери – без зволікань", – поділився він.

Глава держави додав, що Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС. 

Нагадаємо, у червні 2024 року Євросоюз офіційно дав старт переговорам про вступ з Україною і Молдовою, а у доповіді Єврокомісії щодо розширення восени 2024 року заявили про готовність відкрити перші переговорні кластери з Україною наступного року. 

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ під час польського головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2025 року прагнутиме відкрити два переговорні кластери.

Переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.

Нагадаємо, Єврокомісія у своєму звіті рекомендувала "швидко, на початку 2025 року, прийти до відкриття" переговорних кластерів стосовно вступу в ЄС.

В уряді у зв'язку з цим готують дорожні карти за конкретними переговорними главами.

ЗеленськийЄС
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