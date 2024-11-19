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Країни ЄС спільно розроблятимуть ППО, дрони-камікадзе та РЕБ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 19 листопада 2024, 19:41
Країни ЄС спільно розроблятимуть ППО, дрони-камікадзе та РЕБ
Фото - Getty Images

Чотири групи країн Європейського Союзу у вівторок, 19 листопада, погодили співпрацю щодо спільної розробки конкретних типів озброєнь – це частина зусиль ЄС із тіснішої співпраці між урядами держав в оборонній сфері.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Європейське оборонне агентство (EDA)

Деталі: У межах чотирьох програм, оголошених EDA, групи країн підписали листи про наміри розвивати протиповітряну і протиракетну оборону, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дрони-камікадзе, а також створити європейський бойовий корабель.

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За даними Європейського оборонного агентства, 18 членів ЄС – зокрема Німеччина, Франція та Італія – домовились співпрацю в галузі ППО. Дрони-камікадзе спільно розроблятимуть 17 країн, 14 – засоби РЕБ, а сім – бойовий корабель.

Водночас EDA не надала фінансової оцінки ініціатив і не назвала оборонних компаній, які можуть бути до них залучені. Лише зазначається, що до 2040 року має відбутись підготовка до спільних закупівель європейського бойового корабля.

"Сфера дії цих листів про наміри варіюється від короткострокових спільних закупівель, середньострокової модернізації та оновлення до довгострокового розвитку майбутніх можливостей", – йдеться в повідомленні агентства.

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Минулого тижня стало відомо, що Європейський Союз уперше у своїй історії схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїх держав-членів, зокрема ракет та боєприпасів, частина з яких буде використана на підтримку України.

Також відомо, що майбутній склад Єврокомісії робитиме наголос на оборонній політиці – там з’явилась посада єврокомісара з питань оборони. Її має посісти "друг України", досвідчений литовський політик Андрюс Кубілюс.

ЄСзброя
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