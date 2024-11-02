США відправляють на Близький Схід додаткові сили: есмінці, винищувачі та бомбардувальники
Міністр оборони США Ллойд Остін віддав наказ про розгортання на Близькому Сході додаткових есмінців протиракетної оборони, ескадрильї винищувачів і літаків-заправників, а також кількох ударних бомбардувальників ВПС США В-52 дальньої дії.
Джерело: прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, Пентагон
Деталі: Як йдеться у повідомленні Міноборони США, ці сили почнуть прибувати найближчими місяцями в міру того, як авіаносна ударна група USS ABRAHAM LINCOLN готуватиметься до відплиття.
У Пентагоні зазначають, що такий крок зробили "відповідно до наших зобов'язань щодо захисту громадян і військ США на Близькому Сході, захисту Ізраїлю і деескалації шляхом стримування і дипломатії".
Пряма мова: "Це розгортання ґрунтується на нещодавньому рішенні про розгортання в Ізраїлі системи протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а також на постійній присутності в Східному Середземномор'ї Морської експедиційної групи готовності до десантування (ARG/MEU) Міноборони США".
"Міністр Остін продовжує чітко давати зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або їхні поплічники скористаються цим моментом для нападу на американський персонал або інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту нашого народу".
Передісторія:
- Минулого тижня Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.
- В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.
- Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".
- Також схожий заклик повторив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.