США відправляють на Близький Схід додаткові сили: есмінці, винищувачі та бомбардувальники

Міністр оборони США Ллойд Остін віддав наказ про розгортання на Близькому Сході додаткових есмінців протиракетної оборони, ескадрильї винищувачів і літаків-заправників, а також кількох ударних бомбардувальників ВПС США В-52 дальньої дії.

Джерело: прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, Пентагон

Деталі: Як йдеться у повідомленні Міноборони США, ці сили почнуть прибувати найближчими місяцями в міру того, як авіаносна ударна група USS ABRAHAM LINCOLN готуватиметься до відплиття.

Реклама:

У Пентагоні зазначають, що такий крок зробили "відповідно до наших зобов'язань щодо захисту громадян і військ США на Близькому Сході, захисту Ізраїлю і деескалації шляхом стримування і дипломатії".

Пряма мова: "Це розгортання ґрунтується на нещодавньому рішенні про розгортання в Ізраїлі системи протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а також на постійній присутності в Східному Середземномор'ї Морської експедиційної групи готовності до десантування (ARG/MEU) Міноборони США".

"Міністр Остін продовжує чітко давати зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або їхні поплічники скористаються цим моментом для нападу на американський персонал або інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту нашого народу".

РЕКЛАМА:

Передісторія: