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Ізраїль почав завдавати ударів по цілях в Ірані

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 02:36
Ізраїль почав завдавати ударів по цілях в Ірані
Фото: Getty Images

CNN з посиланням на неназваного високопосадовця повідомляє, що Ізраїль почав завдавати ударів у відповідь по Ірану. Збройні сили Ізраїлю підвтердили, що б'ють по військових цілях.

Джерело: CNN, Israel Defense Forces, The Times of Israel

Дослівно: "Ізраїль почав наносити удари у відповідь по Ірану після атаки з боку Тегерана на початку цього місяця, повідомив один із високопосадовців."

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Деталі: Напівофіційне інформаційне агентство Tasnim повідомило, що на захід від іранської столиці пролунало кілька вибухів.

Кілька вибухів пролунали в Тегерані в суботу вранці за місцевим часом, повідомляє іранське напівофіційне інформаційне агентство Fars.

Збройні сили Ізраїлю підтвердили удари по Ірану. "У відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму проти держави Ізраїль армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових об'єктах в Ірані", - говориться у повідомленні.

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Оновлено. За даними The Times of Israel, всі три головні ізраїльські телеканали повідомляють про другу хвилю ізраїльських ударів по Ірану. 12-й канал цитує недержавні повідомлення з Ірану про те, що ізраїльські рейди відбуваються у східному Тегерані та на командному пункті Корпусу вартових ісламської революції.

Представник Організації цивільної авіації Ірану заявив, що польоти на всіх маршрутах скасовані до подальшого повідомлення, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

12 канал також повідомляє, що перша хвиля ізраїльських авіаударів була спрямована на об'єкти ракетного виробництва і протиповітряної оборони.

Як повідомляють журналісти AFP, після нових вибухів у небі над центральним Тегераном спостерігаються безперервні вибухи і світлові сліди.

Reuters цитує місцеві ЗМІ, які повідомляють, що ще чотири вибухи пролунали на сході Тегерана і що "протиповітряна оборона все ще активна" в столиці.

Іранські офіційні особи заявили, що вибухи, які пролунали по всій країні рано вранці в суботу, були пов'язані з протиповітряною обороною, розгорнутою "в декількох районах навколо Тегерана і країни", повідомило державне інформаційне агентство IRNA.

Що було раніше: Перед цим видання The Washington Post дізналось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив  адміністрації американського президента Джо Байдена про готовність країни завдати ударів по військових цілях Ірану, а не по ядерних або нафтових об’єктах.

ІзраїльІран
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