Тривога у Києві тривала понад 5 годин – усі БПЛА знешкоджені

У Києві на ранок 2 листопада триває робота ППО по повітряних цілях, чути стрілянину та вибухи.

Джерело: КМВА, кореспонденти УП, Повітряні сили

Деталі: Близько 8:20 ранку в Києві було чути стрілянину та вибухи.

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Повітряна тривога лунала з 5 години ранку.

Військові згодом уточнили про рух БпЛА у напрямку Києва з західного напрямку.

Оновлено: Після 10 ранку тривогу скасували.

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У КМВА наголосили, що усі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто.

Відомо про одного постраждалого - поліцейський отруївся продуктами горіння.

Зараз в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА.