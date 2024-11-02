Тривога у Києві тривала понад 5 годин – усі БПЛА знешкоджені
У Києві на ранок 2 листопада триває робота ППО по повітряних цілях, чути стрілянину та вибухи.
Джерело: КМВА, кореспонденти УП, Повітряні сили
Деталі: Близько 8:20 ранку в Києві було чути стрілянину та вибухи.
Повітряна тривога лунала з 5 години ранку.
Військові згодом уточнили про рух БпЛА у напрямку Києва з західного напрямку.
Оновлено: Після 10 ранку тривогу скасували.
У КМВА наголосили, що усі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто.
Відомо про одного постраждалого - поліцейський отруївся продуктами горіння.
Зараз в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА.