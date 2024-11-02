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Уламки БПЛА падали вже у шести районах Києва – КМВА

Роман ПетренкоСубота, 2 листопада 2024, 09:24
Уламки БПЛА падали вже у шести районах Києва – КМВА
фото: ДСНС

Станом на ранок 2 листопада внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці.

Джерело: КМВА

Деталі: Зокрема, уламки зафіксували у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах.

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Достеменно відомо про одного постраждалого. Всі пожежі ліквідовано.

Оновлено: Влада згодом уточнила наслідки падіння уламків.

У Солом’янському районі пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків, 5 автомобілів; Без пожежі та постраждалих.

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У Святошинському районі – пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 м.кв. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський), пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

Голосіївський район – у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир. Без пожежі та постраждалих.

У Дніпровському районі – попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. Інформація уточнюється. Даних щодо постраждалих не надходило.

Шевченківський район – виникло загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 м.кв.

Печерський район – у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон.

Нагадаємо: У Шевченківському районі Києва вранці 2 листопада уламки дрона влучили в офісну будівлю.

КМДАКиївППО
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