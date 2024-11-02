Атака "Шахедів" на Київ: горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали
У ніч на 2 листопада внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей.
Джерело: Київська МВА у Telegram
Деталі: Також було зафіксовано падіння уламків "Шахеда" в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови.
Там зафіксовано пошкодження скління вікон у кількох будинках. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.
Начальник КМВА Сергій Попко написав, що пошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто.
Доповнено: Мер Києва Віталій Кличко написав, що у Святошинському районі внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку. Туди викликали медиків.
В Святошинському районі, за попередньою інформацією Попка, сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце пожежі.
О 6:49 у ДСНС Києва повідомили, що внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста.
Рятувальники здійснюють евакуацію мешканців будинку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
О 7:03 міський голова Києва повідомив про одного постраждалого в житловому будинку у Святошинському районі, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Чоловікові медики надали допомогу на місці.
О 7:24 Патрульна поліція Києва повідомила, що рух транспорту на вулиці Якуба Коласа перекрито. Там триває ліквідація наслідків атаки "Шахедів". На місці працюють відповідні служби.
О 7:26 Начальник КМДА повідомив, що зафіксовано падіння уламків безпілотника у Дніпровському районі Києва. У 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів сталося загоряння балкона на площі 2 м.кв.
Інформація щодо потерпілих не надходила.
Пізніше Кличко повідомив, що у Дніпровському районі задимлення сталося на балконі однієї з квартир внаслідок побутових причин. Його оперативно ліквідували рятувальники.
О 7:26 рятувальники ліквідували пожежу, що сталася через ворожу атаку в Святошинському районі столиці.
Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, двоє людей постраждали.
На місці працює 9 одиниць техніки й 40 чоловік особового складу ДСНС.
Після 8:15 у Києві тривала робота ППО – було чути стрілянину та вибухи.
Передісторія:
- Увечері 1 листопада російська армія запустила з кількох напрямків групи ударних безпілотників.
- Близько 5:00 у ніч на 2 листопада у Києві пролунали вибухи, після цього було оголошено повітряну тривогу.
- О 5:55 у Києві знову пролунали вибухи. Начальник Київської МВА Сергій Попко написав про роботу ППО.