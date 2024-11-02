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Атака "Шахедів" на Київ: горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали

Олена ІвашківСубота, 2 листопада 2024, 07:43
Атака Шахедів на Київ: горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали
Пожежа у Києві, фото: ДСНС

У ніч на 2 листопада внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей.

Джерело: Київська МВА у Telegram

Деталі: Також було зафіксовано падіння уламків "Шахеда" в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови. 

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Фото: КМВА

Там зафіксовано пошкодження скління вікон у кількох будинках. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

Начальник КМВА Сергій Попко написав, що пошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто.

Доповнено: Мер Києва Віталій Кличко написав, що у Святошинському районі внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку. Туди викликали медиків.

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Фото: ДСНС Києва
Фото: ДСНС Києва

В Святошинському районі, за попередньою інформацією Попка, сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце пожежі.

 
Фото: ДСНС Києва

О 6:49 у ДСНС Києва повідомили, що внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста.

Рятувальники здійснюють евакуацію мешканців будинку.

 
Фото: ДСНС Києва

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

О 7:03 міський голова Києва повідомив про одного постраждалого в житловому будинку у Святошинському районі, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Чоловікові медики надали допомогу на місці.

О 7:24 Патрульна поліція Києва повідомила, що рух транспорту на вулиці Якуба Коласа перекрито. Там триває ліквідація наслідків атаки "Шахедів". На місці працюють відповідні служби.

О 7:26 Начальник КМДА повідомив, що зафіксовано падіння уламків безпілотника у Дніпровському районі Києва. У 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів сталося загоряння балкона на площі 2 м.кв.

Інформація щодо потерпілих не надходила.

Пізніше Кличко повідомив, що у Дніпровському районі задимлення сталося на балконі однієї з квартир внаслідок побутових причин. Його оперативно ліквідували рятувальники.

О 7:26 рятувальники ліквідували пожежу, що сталася через ворожу атаку в  Святошинському районі столиці.

Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, двоє людей постраждали.

На місці працює 9 одиниць техніки й 40 чоловік особового складу ДСНС.

Після 8:15 у Києві тривала робота ППО – було чути стрілянину та вибухи.

Передісторія: 

  • Увечері 1 листопада російська армія запустила з кількох напрямків групи ударних безпілотників.
  • Близько 5:00 у ніч на 2 листопада у Києві пролунали вибухи, після цього було оголошено повітряну тривогу.
  • О 5:55 у Києві знову пролунали вибухи. Начальник Київської МВА Сергій Попко написав про роботу ППО.

КиївШахедповітряна тривогавійна
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