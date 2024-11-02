ГУР: Росія перекинула до кордону з Україною 7 тисяч солдатів КНДР

В останній тиждень жовтня держава-агресорка Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними української розвідки, північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів.

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Відомо, що КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фенікс" та РПГ-7.

Також їм видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів.

ГУР нагадує, що підготовка військ КНДР, яких держава-агресор вирішила задіяти у війні проти України, відбувається на п’ятьох полігонах.

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Нагадаємо: За словами президента Володимира Зеленського, Україна завдала б превентивного удару по тисячах північнокорейських військових, але потрібна далекобійна зброя.