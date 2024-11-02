Зеленський про нічну атаку РФ: Пошкодження є у Києві та трьох областях
Президент Володимир Зеленський повідомив, що через атаку російських безпілотників є пошкодження в різних районах Києва, а також на Полтавщині, Сумщині та Харківщині.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова Зеленського: "Я дякую нашим захисникам неба, які щоночі збивають "Шахеди". Цього року майже кожна ніч, іноді й ранок, і день – загроза "Шахедів".
Ударних дронів, які Росії дав Іран, і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю.
Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу".
Нагадаємо: Станом на ранок 2 листопада внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці.