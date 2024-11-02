Росія в жовтні запустила на 40% більше "Шахедів", ніж у вересні – МЗС

Протягом жовтня Російська Федерація застосувала проти України 1908 "Шахедів", порахували в МЗС.

Джерело: очільник МЗС Андрій Сибіга

Деталі: Для порівняння, у вересні було 1331 "Шахед" - на 43% менше, ніж місяцем пізніше.

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Пряма мова Сибіги: "Росія посилює терор.

Росія запустила 71 дрон "Шахед" по Києву та інших містах.

Загалом протягом вересня РФ застосувала проти України 1331 "Шахед". Це близько 44 дрони на день.

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Протягом жовтня, РФ атакувала Україну 1908 "Шахедами". Це близько 62 дрони на день.

Дайте дозвіл Україні бити по їхніх пунктах базування та складах в Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі.

Зніміть всі обмеження на захист життя від терору".