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Окупанти запустили 71 БПЛА по Україні: 39 вдалося збити, ще п’ять полетіли у Росію

Роман ПетренкоСубота, 2 листопада 2024, 11:28
Окупанти запустили 71 БПЛА по Україні: 39 вдалося збити, ще п’ять полетіли у Росію
ПС

Силами ППО вранці 2 листопада внаслідок нічної роботи підтверджено збиття 39 російських БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Ще 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у Росію.

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Загалом ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської обл. та 71 ударним БпЛА із напрямків Орел та Курськ.

Наразі у повітрі близько 5 ударних БпЛА. Бойова робота триває.

За попередніми даними, внаслідок російської  атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленский повідомляв також про пошкодження у Харківській області.

Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.

ППОбезпілотники
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