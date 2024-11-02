На Київщині уламки БпЛА поранили 82-річну жінку, пошкоджено будинки

Внаслідок атаки ворожих ударних БпЛА на Київщині в суботу постраждала 82-річна жінка, у чотирьох районах області пошкоджено 8 приватних будинків і квартира в багатоповерхівці.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

пошкодження на Київщині, фото поліції

Деталі: Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, внаслідок атаки постраждала 82-річна жінка, яка отримала уламкове поранення через падіння частин БпЛА. Жінка з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до лікарні. Її стан задовільний.

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У чотирьох районах області пошкоджено 8 приватних будинків, квартира в багатоповерховому будинку, дві господарчі споруди. Пошкодження незначні – вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та дахи.

Крім того, зазнали пошкодження лінії електропередач. Станом на 12 годину без світла залишилися 1860 абонентів в одному з населених пунктів області.

Також внаслідок падіння уламків збитих цілей в приватному господарстві згорів комбайн.

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Що передувало: Київ та область перебували під атакою ворожих БпЛА в ніч на суботу, зранку та вдень. Зокрема, внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей.