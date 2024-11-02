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Росіяни вдарили біля Дніпра: 8 поранених, серед них – діти

Катерина ТищенкоСубота, 2 листопада 2024, 19:10
Росіяни вдарили біля Дніпра: 8 поранених, серед них – діти
Дніпровський район, Google maps

Через ворожу атаку на Дніпропетровщину в суботу поранено 8 людей, серед них двоє дітей, пошкоджено інфраструктуру.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "У Дніпровському районі пролунав вибух.

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Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей".

Оновлено: О 19 годині Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.

Двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували. У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця – обох гомілок. Вони у задовільному стані.

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У лікарні й 83-річна жінка, вона у важкому стані, в жінки травмована нога. Решті потерпілих допомогу надали на місці.

Дніпропетровська областьвійна
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